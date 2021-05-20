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    Думки вголос

    Анексія Криму Росією – важливий крок в плані денонсації будь-яких міжнародних домовленостей

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

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    Анексія Криму Росією – важливий крок в плані денонсації будь-яких міжнародних домовленостей

    До 2014 року жодна російська влада не висувала Україні жодної територіальної претензії

    Мовою оригіналу

    Система международной безопасности – это набор договоров. Вы договариваетесь, подписываете какие-то документы. У вас возникают какие-то организации, которые работают если не по принципу консенсуса, то по принципу какого-то поиска компромисса.

    Это то, как начал функционировать мир под влиянием свободного мира и остальной мир после 1945 года. На сегодняшний день очень многие концепции, которые были заложены в основу такого функционирования мира, по существу оказались неработоспособны.

    Аннексия Крыма – это важнейший шаг в плане денонсации любых договоренностей. Если более сильная страна может, используя благоприятный момент, аннексировать территорию соседней страны, не предъявляя никаких претензий…

    А вот это то, что российская пропаганда, и многие те, кто поддаются ей, сознательно или опускают или забывают – с 91 года по 2014 год Россия не предъявила Украине ни одной территориальной претензии. Ни одна российская власть – Ельцин, Путин, Медведев, потом снова Путин, ни один российский парламент – ни разу не предъявляли территориальных претензий к Украине.

    В итоге оказалось, что территорию можно аннексировать, развязать войну на востоке Украины. По существу полное игнорирование каких-либо уже традиционных, сложившихся в мире норм уважении прав человека.

    А доминирующая концепция, если взять Сирию, например: нынешняя власть всегда права и не важно, что эта власть делает. Она может применять химическое оружие, уничтожать сотни тысяч человек граждан – раз она власть, она права.

    И это на самом деле отход от вектора движения человечества, которое стремилось к тому, чтобы понижать градус насилия, чтобы все-таки договоренности между сторонами заменяли грубую физическую силу, часто военную или какую-то иную

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія анексія пропаганда Путін путінський режим
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    Анексія Криму Росією – важливий крок в плані денонсації будь-яких міжнародних домовленостей