Справа проти Медведчука: прокуратура вимагає арешту чи застави в €10 млн

Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами

Через кілька годин Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку в справі про державну зраду й порушення правил ведення війни. Про це повідомив народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Кузьміна, прокуратура вимагає арешту або внесення застави в сумі 300 мільйонів 930 грн, що становить майже 10 мільйонів євро.

«Для того, щоби Медведчук не зміг внести заставу й опинився під вартою, президент Зеленський своїм Указом заблокував усі його рахунки, рахунки його дружини й підприємств, якими вони володіють», – повідомив Кузьмін.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Зазначимо: 12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду. Він заявив, що готовий до арешту. В ОГП нардеп отримав примірник підозри й він висловив переконання, що документ йому вручили з порушенням законної процедури. За його словами, високопоставлені посадові особи нібито вже кілька місяців пропонують йому покинути Україну, однак «робити це він не збирається».



