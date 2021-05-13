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    Справа проти Медведчука: прокуратура вимагає арешту чи застави в €10 млн

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    Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку - Справа проти Медведчука: прокуратура вимагає арешту чи застави в €10 млн
    Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку
    Фото: Ренат Кузьмин/Facebook

    Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами

    Через кілька годин Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку в справі про державну зраду й порушення правил ведення війни. Про це повідомив народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За словами Кузьміна, прокуратура вимагає арешту або внесення застави в сумі 300 мільйонів 930 грн, що становить майже 10 мільйонів євро.

    «Для того, щоби Медведчук не зміг внести заставу й опинився під вартою, президент Зеленський своїм Указом заблокував усі його рахунки, рахунки його дружини й підприємств, якими вони володіють», – повідомив Кузьмін.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

    Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

    Зазначимо: 12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду. Він заявив, що готовий до арешту. В ОГП нардеп отримав примірник підозри й він висловив переконання, що документ йому вручили з порушенням законної процедури. За його словами, високопоставлені посадові особи нібито вже кілька місяців пропонують йому покинути Україну, однак «робити це він не збирається».

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    Теги: Віктор Медведчук прокуратура суд президент
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