Офіс Генпрокурора визначився із запобіжним заходом Медведчуку

13 травня Печерський районний суд обирає Медведчуку запобіжний захід

Офіс Генерального прокурора визначив заставу для підозрюваного в держзраді кума Путіна голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в розмірі трохи більше 300 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба ОГП у коментарі «Українській правді».

«Тримання під вартою – виключний запобіжний захід. Слідчі судді мають право не визначати заставу в кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства, злочину, що спричинив загибель людини, щодо створення злочинних організацій та поширення злочинного впливу, а також тих, що стосуються незаконного обігу наркотиків. Злочинів проти основ національної безпеки в цьому переліку немає», – йдеться у повідомленні.

Тому прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Верхня межа розміру застави, визначена КПК, від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – досить низька.

Прокуратура просить 132159 розмірів прожиткових мінімумів або 300 000 930 грн, виходячи з того, що це приблизно десята частина тих, цінностей, що могли бути розграбовані, а оцінити збитки від державної зради взагалі неможливо. Тому, зважаючи на предмет посягання, матеріальне становище підозрюваного та наявні ризики – подано клопотання із таким розміром застави».

Нагадаємо, 13 травня Печерський районний суд обирає Медведчуку запобіжний захід.

11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами.Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.