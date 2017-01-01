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    «Справа рюкзаків»: суд відклав розгляд скарги сина Авакова на арешт майна

    До Апеляційного суду Києва не надійшли матеріали з суду першої інстанції
    Апеляційний суд Києва переніс на 19 грудня розгляд скарги сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра Авакова на арешт майна. Про це у коментарі журналістам сказав адвокат сина глави МВС Андрій Тарасов. [READ_MORE] «На жаль, сьогодні судове засідання не відбулося у зв'язку з тим, що матеріали не надійшли з суду першої
    • Сьогодні, 12:53
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    Син Арсена Авакова Олександр
    Син Арсена Авакова Олександр

    До Апеляційного суду Києва не надійшли матеріали з суду першої інстанції

    Апеляційний суд Києва переніс на 19 грудня розгляд скарги сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра Авакова на арешт майна.

    Про це у коментарі журналістам сказав адвокат сина глави МВС Андрій Тарасов.

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    «На жаль, сьогодні судове засідання не відбулося у зв'язку з тим, що матеріали не надійшли з суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції розгляд справи переніс на 19 грудня на 15:00», - поінформував Тарасов.

    Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів. 

    Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря  та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина

    8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

    Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.

    У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків». 

    Читайте також статті «Главкома»:

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    Джерело: Укрінформ

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