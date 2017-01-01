«Справа рюкзаків»: суд відклав розгляд скарги сина Авакова на арешт майна
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До Апеляційного суду Києва не надійшли матеріали з суду першої інстанції
Апеляційний суд Києва переніс на 19 грудня розгляд скарги сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра Авакова на арешт майна.
Про це у коментарі журналістам сказав адвокат сина глави МВС Андрій Тарасов.
«На жаль, сьогодні судове засідання не відбулося у зв'язку з тим, що матеріали не надійшли з суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції розгляд справи переніс на 19 грудня на 15:00», - поінформував Тарасов.
Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.
Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.
8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.
Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.
У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».
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Джерело: Укрінформ