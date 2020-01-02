Адвокат Януковича Бабіков керуватиме в ДБР розслідуваннями справ про розстріли Небесної сотні - ЗМІ



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Офіційно ще не оголошено про призначення Олександр Бабікова заступником директора ДБР

Адвокат Віктора Януковича і його охоронця Олександр Бабіков посяде місце заступника директора ДБР

Заступником керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової стане адвокат Олександр Бабіков, який захищав експрезидента Віктора Януковича.

На займаній посаді він буде займатися розслідуванням справ про розстріли Небесної сотні. Про це скандальне призначення стало відомо з кількох джерел, пише «Апостроф».

Першою про це повідомила адвокат сімей загиблих активістів Майдану Євгенія Закревська. «Бабіков - адвокат Януковича в справах по Майдану. І Кобзаря - його охоронця. І тепер він заступник голови ДБР - органу, який буде розслідувати ці справи», - написала Закревська.

Бабіков в останні роки був і залишається адвокатом фірми Aver Lex, яка відома тим, що захищає Віктора Януковича. «Тобто він, як і раніше, у статусі адвоката, але вже запитує у слідчих ДБР різні справи і вимагає по них звіту», - пише Telegram-канал «Політика Країни».

Офіційно про його призначення ще не оголошено, але Бабіков вже знайомиться з підлеглими і вникає в суть справ. Крім того, за даними видання «Страна», він вже пройшов співбесіду особисто у президента Володимира Зеленського.

Про Бабікова відомо, що він випускник харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. До Майдану очолював в Харківській обласній прокуратурі управління нагляду за органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. У 2012 році, будучи на цій посаді, Бабіков заявляв, що Інтерпол оголосив у розшук Арсена Авакова - на той момент губернатора Харківщини, у якого тоді загострилися неприязні стосунки з Януковичем і його командою. Як адвокат Бабіков також захищав охоронця Віктора Януковича Дмитра Іванцова.

Народний депутат від «Голосу» Олександра Устинова вже заявила, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора з порушенням законодавства. 29 грудня, у вихідний день, на сайті ДБР опублікували відповідне оголошення. Кандидатам в заступники директора Державного бюро розслідувань дали всього п'ять днів на подачу документів - з 30 грудня по 3 січня, а за фактом тільки два робочих дні - 2 і 3 січня, причому пакет документів потрібно подати особисто до конкурсної комісії. Тобто по факту взяти участь в конкурсі зможуть лише особи, які були заздалегідь поінформовані про майбутній конкурс і вже мають на руках всі необхідні документи. Так, для отримання деяких довідок потрібно не менше 15 днів, для довідки про відсутність судимості - до 30 днів.