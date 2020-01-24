Вбивство Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь трансляція



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Медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета

На даний момент Дугарь знаходиться під домашнім арештом в Києві

Печерський районний суд Києва 24 січня продовжує розгляд клопотання захисту про зміну запобіжного заходу військовому медику Яні Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відзначимо, що клопотань два - з технічних причин, в минулий раз клопотання двох адвокатів Дугарь розглядали окремо. Сьогодні їх повинні об'єднати в одну справу - принаймні, за це раніше виступали всі учасники процесу.

Нагадаємо, на даний момент Дугарь знаходиться під домашнім арештом в Києві. На сьогоднішньому засіданні, як і на попередньому, повинні заслухати свідків, які можуть підтвердити алібі Дугарь. Також її готові взяти на поруки народні депутати, зокрема Яна Зінкевич, і громадські діячі - екснардепка Оксана Корчинська, голова робочої групи Мінветеранов у справах засуджених і взятих під варту ветеранів Денис Поліщук та інші.

Як відомо, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Також 23 січня суд відпустив під домашній арешт учасницю АТО Пуму.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

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