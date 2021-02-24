До правоохоронців була застосована брутальна сила – Геращенко прокоментував сутички на Банковій

Геращенко анонсував оприлюднення кадрів та відео нападів на співробітників поліції

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали протестувальників не порушувати закон під час мітингів. Про це заявив заступник міністра Антон Геращенко в етері каналу «Україна 24».

Геращенко прокоментував вчорашні акції протесту під будівлею Офісу президента, де внаслідок сутичок постраждали 27 правоохоронців.

«Щодо правоохоронців була застосована брутальна сила: поліцейським і національним гвардійцям бризкали прямо в обличчя та очі сльозогінним газом, були зірвані шоломи, спалено державне майно окремими особами, які видають себе за патріотів. Ми не допустимо такого ставлення до поліцейських. Ми вимагаємо від протестувальників мітингувати з дотриманням Конституції, що означає мирно, без насильства, без нападу на поліцейських», – заявив він.

Геращенко анонсував оприлюднення кадрів та відео нападів на співробітників поліції. «Це не можна виправдати, це нечесно й несправедливо. Пану Парасюку (екснардеп, який брав участь в акції, – ред.), думаю, треба теж потурбуватися про те, що він повинен відповідати за свої правопорушення», – сказав заступник міністра.

Із затриманими напередодні, каже Геращенко, провели профілактичні розмови й вирішили не притягати до кримінальної відповідальності. Причина – травми в поліцейських були легкими.

«На майбутнє ми попереджаємо, що не дозволимо так ставитися до поліцейських і нацгвардійців. Це теж громадяни України, у них є мами, тата, діти, і вони цього не заслуговують. Моя оцінка події – що стояло завдання змусити поліцейських давати здачі цим людям. Ми спеціально не видавали поліції ані кийків, ані сльозогінного газу, щоби не допустити насильства з боку поліції», – сказав Геращенко.

Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).

Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. За його словами, підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Лиманської райради від партії «Довіряй ділам» Сергія Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

У столиці відбулася акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх.

Прокурор Одещини Сергій Костенко пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років. Також розповів, що наразі Стерненко перебуває у СІЗО. Стерненко вже надіслав з ув'язнення листа.