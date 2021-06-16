У «Голосі» натякнули, що розкол у фракції відбувся через Притулу

За словами Осадчука, у Притули є певна проблема в критичному осмисленні своїх можливостей

«Із літа 2019 року по осінь 2020-го Притула пропустив 70–80% засідань політради», – Осадчук

На розкол фракції «Голосу» зокрема вплинули політичні амбіції колишнього члена партії Сергія Притули. У нього є певна проблема в критичному осмисленні своїх можливостей у політиці й реальних завдань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів нардеп Андрій Осадчук.

«Думаю, що якби його амбіції захопити лідерство в партії, фракція могла б домовитися раніше і вийти із цієї ситуації спокійніше. Але це тільки гіпотеза», – розповів Осадчук.

За його словами, Притула пішов і певною мірою зрадив людей, які на нього розраховували. «Але він зробив те, що зробив. Думаю, для «Голосу» це добре, і ми йому насправді вдячні за те, що він вирішив не продовжувати бійку. Зараз наші колеги мають просто прагматично подивитися на всю цю шахівницю і для себе зрозуміти, чого вони хочуть. Ми точно не вороги й точно всі на одній стороні барикади війни за незалежність України», – додав Осадчук.

Він зазначив, що у Притули є певна проблема в критичному осмисленні своїх можливостей у політиці й реальних завдань: «Притому, що він мав би зрозуміти, з одного боку, що управління партією – це складна історія, а з другого – його пізнаваність дуже відрізняється від пізнаваності Вакарчука, у них дуже різні аудиторії».

Осадчук розповів, що Притула був у політраді з моменту перемоги на парламентських виборах. За перший рік – з літа 2019 по осінь 2020 – він пропустив, думаю, 70–80% засідань політради.

«Потім, коли він вирішив йти на вибори мера Києва, я та інші люди його особисто просили іти одночасно й у Київраду, якщо він уже хотів кар’єру політика. Той же Кличко, хороший він чи поганий, але здобув таким чином досвід системної роботи в новій професії, набував політичної капіталізації. І це була величезна політична помилка Сергія, що він відмовився йти депутатом у Київраду, бо тоді вирішив, що для нього це несерйозно. Якби він був головою фракції «Голос» у Київраді, його б позиції в партії були абсолютно іншими. Але цього не відбулося і він вирішив, що хоче просто одразу бути головою партії. У якийсь момент він зрозумів, що за правилами виграти не може, бо партія як інституція сильніша, і просто пішов», – проінформував Осадчук.

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос». Він підкреслив, що до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 000 українців», – розповів Осадчук.

Нагадаємо, раніше Притула анонсував, що партія «Голос» може розсипатися до кінця року.

Раніше Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик про те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».