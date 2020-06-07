Іран заявив, що «чорні скриньки» літака МАУ не містять важливої інформації



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Авіакатастрофа Boeing 737 авіакомпанії МАУ у Тегерані

Аналіз «чорних скриньок» літака є єдиним етапом розслідування, що залишився

Розслідування Ірану щодо збиття Літака МАУ «майже закінчено», заявив у суботу старший іранський дипломат, додавши, що Тегеран не вірить, що в «чорних скриньках» літака міститься якась важлива інформація.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсен Бахарванд, повідомляє Al Arabiya.

«Розслідування майже закінчено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося», – заявив в суботу державним ЗМІ Бахарванд.

Він сказав, що аналіз «чорних скриньок» літака, які Іран ще повинен передати, є єдиним етапом розслідування, що залишився.

«Ми не вважаємо, що «чорні скриньки» містять якусь важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування», – додав іранський чиновник.

За словами Бахарванда, Іран повинен переконатися, що «чорні скриньки» не будуть «експлуатуватися», перш ніж передати їх третій стороні.

«Іран може передати «чорні скриньки» компаніям, здатним прочитати їх за контрактом», – сказав він.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Іран продовжує утримувати бортові самописці літака і Україна веде переговори, щоб їх отримати.

Нагадаємо, 26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 »Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню »без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.

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