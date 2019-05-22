У Трампа офіційно вважають, що Ситник працював проти них



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У НАБУ справами керувало Посольство США, а не уряд України і це неправильно, - юрист президента США

Голова НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства, - Джуліані

Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані розповів про долю антикорупційних органів України. Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Strana.ua.

На думку Джуліані, антикорупційна інфраструктура, створена за допомогою США, має бути реформована.

Він зазначив, що антикорупційними органами займалася вже колишній посол США в Україні Марі Йованович.

«Очевидно, що вони (антикорупційні органи, -ред.) повинні бути реформовані. Є питання по НАБУ. Мені розповіли, що там справами керувало посольство США, а не уряд України, як мало би бути. І це неправильно. Наше посольство не повинне втручатися в справи організацій в інших країнах. Ми можемо коментувати їхню роботу, але не керувати ними. Крім того, глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства», - зазначив Джуліані.

Також адвокат Трампа сказав, що Марі Йованович діяла проти чинного президента США.

«Що стосується Йованович, то вона діяла проти Трампа, гальмувала розслідування справи про втручання Києва в американські вибори і закликала генпрокурора не чіпати Лещенка, Ситника і НГО, які спонсорує Джордж Сорос. Вона ходила і переконувала вже колишню українську владу, що Трамп повинен бути зміщений, агітувала за імпічмент. Йованович діяла дуже неналежно. Така поведінка неприпустима для американського посла», - додав Джуліані.

Нагадаємо, 26 квітня Трамп заявив, що ініціює розслідування діяльності Йованович і Ситника.

Як повідомлялося, 20 березня стало відомо, що в інтерв'ю американському HillTv генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування.

Пізніше Посольство США в Україні спростовувало заяву Луценка.

Також відомо, що ДБР відкрило справу проти Ситника. Також Ситник ходив на допит в ГПУ.

Голова НАБУ запевняє, що вони не могли втручатися у вибори в США.