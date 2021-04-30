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    Справжній джентльмен. Мережу сколихнуло романтичне відео, як Байден дарує дружині кульбабку

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    Джо Байден зірвав кульбабу для своєї дружини Джилл Байден на галявині Білого дому - Справжній джентльмен. Мережу сколихнуло романтичне відео, як Байден дарує дружині кульбабку
    Джо Байден зірвав кульбабу для своєї дружини Джилл Байден на галявині Білого дому
    Фото: REUTERS / Jonathan Ernst

    Джо Байден зворушив мережу романтичним жестом

    Навіть після 43 років шлюбу президент США Джозеф Байден, не втомлюється дивувати першу леді свого серця – Джилл. Байден вирішив подарувати дружині кульбабу перед тим, як вони піднялися на борт літака. Романтичний жест потрапив на відео, яке було опубліковано в твіттері.

    У короткому ролику видно, як на шляху до повітряного судна Marine One президент США нахиляється, щоб зірвати кульбабу і вручити її своїй дружині. Пара обмінялася кількома фразами, після чого піднялася на борт.

    «Завжди романтичний президент Джо Байден зірвав з трави кульбабу і подарував її першій леді Джилл Байден, коли вони йшли по галявині біля Білого дому», – пише Reuters.

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    Справжній джентльмен. Мережу сколихнуло романтичне відео, як Байден дарує дружині кульбабку
    Справжній джентльмен. Мережу сколихнуло романтичне відео, як Байден дарує дружині кульбабку
    Справжній джентльмен. Мережу сколихнуло романтичне відео, як Байден дарує дружині кульбабку
    Справжній джентльмен. Мережу сколихнуло романтичне відео, як Байден дарує дружині кульбабку

    У Мережі активно обговорюють романтичний жест президента:

    «Я переглянула це відео п'ять разів, і хочу ще», «Як же це зворушливо», «Як ковток свіжого повітря!», «Він такий милий! Які гарні ці прості речі в житті», «Це геніально, адже це рідкість в наші дні», «Справжній джентльмен», – пишуть в Мережі.

    Теги: США Джозеф Байден президент сім'я жест Джилл Байден
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