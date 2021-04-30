Справжній джентльмен. Мережу сколихнуло романтичне відео, як Байден дарує дружині кульбабку

Джо Байден зворушив мережу романтичним жестом

Навіть після 43 років шлюбу президент США Джозеф Байден, не втомлюється дивувати першу леді свого серця – Джилл. Байден вирішив подарувати дружині кульбабу перед тим, як вони піднялися на борт літака. Романтичний жест потрапив на відео, яке було опубліковано в твіттері.

Ever the romantic, President Joe Biden picked a dandelion from the grass and presented it to first lady Jill Biden as they walked across a lawn near the White House to board Marine One pic.twitter.com/dORg9pM0rV — Reuters (@Reuters) April 30, 2021

У короткому ролику видно, як на шляху до повітряного судна Marine One президент США нахиляється, щоб зірвати кульбабу і вручити її своїй дружині. Пара обмінялася кількома фразами, після чого піднялася на борт.

«Завжди романтичний президент Джо Байден зірвав з трави кульбабу і подарував її першій леді Джилл Байден, коли вони йшли по галявині біля Білого дому», – пише Reuters.

У Мережі активно обговорюють романтичний жест президента:

«Я переглянула це відео п'ять разів, і хочу ще», «Як же це зворушливо», «Як ковток свіжого повітря!», «Він такий милий! Які гарні ці прості речі в житті», «Це геніально, адже це рідкість в наші дні», «Справжній джентльмен», – пишуть в Мережі.