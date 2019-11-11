Спрощенці 3-ї групи не повинні видавати чеки при отриманні переказів між поточними рахунками ФОПів, - Верланов



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Сергій Верланов роз’яснив положення законів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Очільник податкової: реєстратори розрахункових операцій також не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця

Голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов пояснив, що будь-які перекази за товари чи послуги з поточного рахунку фізичної-особи підприємця (ФОП), юридичної чи фізичної особи або через касу банка на поточний рахунок ФОПа-спрощенця не потребуватимуть використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на допис Верланова у Facebook, де він роз’яснює положення законів щодо застосування РРО.

«Юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом», - процитувала Верланова прес-служба ДПС.

«Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця», - наголосив очільник податкової.

У той же час, якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення «розрахункової операції». У ДПС зазначили, що діяла ця норма і раніше.

«Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністерством фінансів будемо їх роз’яснювати», - уточнив Верланов.

Нагадаємо, у ДПС запевнили, що нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування, а навпаки спрямовані на їхню лібералізацію.