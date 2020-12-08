США цьогоріч продали Україні зброї на рекордну суму

У 2020 році Україна придбала американську зброю на суму $ 510, 5 млн

Сполучені Штати Америки у рамках програми зарубіжних військових поставок продали Україні в 2020 продукцію на суму $ 510 млн, що стало найбільшим показником за весь час. Про це свідчать відомості, що містяться в оприлюдненій доповіді Агентства з оборонного співробітництва і безпеки США.

Згідно з його інформацією, показник для України:

у 2020 році склав $ 510,5 млн

у 2019 році ─ $ 272,4 млн,

у 2018 році ─ $ 250,7 млн ,

в 2017 році ─ $ 207,7 млн ,

у 2016 році ─ $ 226,5 млн.

За всі попередні роки, як зазначається в доповіді, загальна вартість поставок озброєнь Києву склала $ 1 млрд 79,2 млн. Дані в документі наводяться для всіх країн починаючи з 1950 року.

Крім того, як зазначається в доповіді, в 2020 році США поставили військову продукцію Литві на суму $ 136,5 млн, Грузії - $ 62,8 млн, Латвії - $ 38,1 млн, Молдові - $ 11,5 млн, Туркменістану - $ 1,3 млн , Казахстану - $ 1 млн, Естонії - $ 610 тис., Азербайджану - $ 509 тис., Вірменії - $ 2 тис.

Агентство з оборонного співробітництва і безпеки входить в структуру Пентагону і відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, просування зв'язків між збройними силами США та інших держав, надання фінансової та технічної допомоги іноземним партнерам Вашингтона у сфері оборони.