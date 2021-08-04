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    Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України

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    HMS Blyth і HMS Ramsey відправляться в Україну&nbsp; - Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України
    HMS Blyth і HMS Ramsey відправляться в Україну 
    Фото: twitter.com/RoyalNavy

    Церемонія прощання пройшла на військово-морській базі Клайд

    У Великій Британії попрощалися з двома протимінними кораблями класу Sandown. Ці кораблі продовжать службу у Військово-Морських силах України. Про це повідомляє пресслужба Королівського ВМФ Великої Британії.

    «Прощавай і дякую за вашу службу, . Як два мінних мисливців ви були виведені з експлуатації після 41 року колективної служби», – йдеться в Twitter британського флоту.

    Церемонія прощання пройшла на військово-морській базі Клайд. З кораблів спустили прапори Королівського флоту. «Настав час попрощатися з кораблем, який був як домом, так і способом життя для багатьох», – сказав останній командир HMS Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.

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    Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України
    Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України
    Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України
    Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України

    Тим часом Державне бюро розслідувань підозрює генерала Ігоря Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру нібито в змові та організації постачання армії у 2016–2018 роках військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

    Народні депутати і патріотичні сили обурені через цю справу. Зокрема, народна депутатка Вікторія Сюмар вважає, що рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює.

    2 серпня біля суду відбулась акція на підтримку Валерія Шандри. Нардеп Ростислав Павленко заявив, що патріоти не дозволять владі Зеленського переслідувати захисників.



    Теги: ЗСУ Міноборони військові корабель Велика Британія ВМС флот
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    Британський королівський флот попрощався з кораблями, які передадуть ВМС України