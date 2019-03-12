США летять на Місяць: наступна висадка астронавтів запланована на 2028 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вперше посадку астронавтів на поверхню Місяця 20 липня 1969 року здійснив американський пілотований космічний корабель «Аполлон-11»

Перебування майбутньої експедиції на Місяці триватиме близько тижня

Сполучені Штати планують здійснити чергову пілотовану місію на Місяць у 2028 році, про це йдеться в опублікованому в понеділок проекті бюджету американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА), пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми вирушимо на Місяць у наступному десятилітті з інноваційними, новими технологіями та системами, щоб дослідити більше місць на поверхні Місяця, ніж будь-коли раніше, - заявив у понеділок глава НАСА Джим Брайденстайн, говорячи про бюджет космічного агентства. – Цього разу, коли ми вирушимо на Місяць, ми там залишимося. Ми використовуватимемо те, про що ми дізнаємося на Місяці, для наступного гігантського стрибка - відправлення астронавтів на Марс».

При цьому планується, що перебування майбутньої експедиції на Місяці триватиме близько тижня.

Дж.Брайденстайн наголосив, що успішне здійснення місячної програми має передувати планованому на 2030-і роки «амбітному» пілотованому польоту на Марс.

НАСА направило запит на 2020 фінансовий рік, який розпочинається в 1 жовтня, на бюджет у розмірі $21 млрд. Це на 6% більше за минулорічний. У рамках нього передбачається виділити $363 млн на фінансування програм приватних американських компаній, які розробляють космічні кораблі для доставки вантажів і польотів астронавтів на Місяць. Загалом на місячну програму передбачається виділення до 50% коштів бюджету НАСА.

При цьому глава НАСА зазначив, що бюджет американського космічного агентства «дасть змогу забезпечити польоти на Місяць разом із міжнародними партнерами та комерційними партнерами».

Як повідомлялося, в середньостроковій перспективі НАСА передбачає виведення на орбіту Місяця станції Gateway, яка стане базою для майбутніх польотів астронавтів на посадочних апаратах на поверхню супутника Землі.

Її будівництво на місячній орбіті має розпочатися в 2022 році, а перший пілотований політ на орбіту супутника Землі планується на 2024 рік.

Зазначимо, ще в грудні 2017 року президент США Дональд Трамп заявив про плани відновлення пілотованих експедицій на Місяць, які завершилися після польоту космічного корабля «Аполлон-17» у 1972 році. Вперше посадку астронавтів на поверхню Місяця 20 липня 1969 року здійснив американський пілотований космічний корабель «Аполлон-11». На поверхню Місяця зійшли командир посадкового модуля «Аполлона» Ніл Армстронг і пілот Базз Олдрін.