Комітет Конгресу США підтримав приєднання України до НАТО



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Еліот Енгель

Конгресмен наголосив, що проект закону щодо Криму - чіткий сигнал підтримки партнерам США - Україні та іншим країнам

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгель заявив про тверду підтримку приєднання України до НАТО.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

Виступаючи на підтримку законопроекту про політику США щодо невизнання протиправної спроби анексії Росією Криму, конгресмен наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а даний документ є чітким сигналом підтримки партнерам США - Україні та сусіднім з нашою державою країнам.

Нагадаємо, що 7 березня Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США затвердив та рекомендував до схвалення повним складом нижньої палати американського парламенту проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами.

Документ також містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США.