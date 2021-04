Міноборони Німеччини вимагає від Росії пояснити переміщення військ

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія має розповісти про переміщення військ поблизу кордонів України, якщо їй нема чого приховувати. Раніше Німеччина засудила російську агресію.

Про це вона написала в Twitter.

Німеччина нагадала Росії заяви про те, що Москві нічого приховувати.

«Якщо Росії нема чого приховувати, то вона легко могла б пояснити, які війська, куди та з якою метою переміщаються», – написала Крамп-Карренбауер.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ