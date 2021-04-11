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    Міноборони Німеччини вимагає від Росії пояснити переміщення військ

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    Глава міноборони Німеччини закликає Росію пояснити переміщення військ - Міноборони Німеччини вимагає від Росії пояснити переміщення військ
    Глава міноборони Німеччини закликає Росію пояснити переміщення військ
    Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

    Німеччина нагадала Росії заяви про те, що Москві нічого приховувати

    Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія має розповісти про переміщення військ поблизу кордонів України, якщо їй нема чого приховувати. Раніше Німеччина засудила російську агресію.

    Про це вона написала в Twitter.

    Німеччина нагадала Росії заяви про те, що Москві нічого приховувати.

    «Якщо Росії нема чого приховувати, то вона легко могла б пояснити, які війська, куди та з якою метою переміщаються», – написала Крамп-Карренбауер.

    Франція раніше також заявила, що очікує від РФ пояснень через пересування її військ біля кордону з Україною. За словами глави МЗС, Жана-Іва Ле Дріана, Франція вважає важливим, щоб Російська Федерація пояснила, для чого ведуться пересування військ на кордоні з Україною. Це можна буде зробити, в тому числі через механізми ОБСЄ, наголосив міністр.

    7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

    Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі Донбас Німеччина міністр Міноборони Франція Аннегрет Крамп-Карренбауер
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