Міноборони Німеччини вимагає від Росії пояснити переміщення військ

Німеччина нагадала Росії заяви про те, що Москві нічого приховувати

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія має розповісти про переміщення військ поблизу кордонів України, якщо їй нема чого приховувати. Раніше Німеччина засудила російську агресію.

Про це вона написала в Twitter.

Німеччина нагадала Росії заяви про те, що Москві нічого приховувати.

«Якщо Росії нема чого приховувати, то вона легко могла б пояснити, які війська, куди та з якою метою переміщаються», – написала Крамп-Карренбауер.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) April 10, 2021

Франція раніше також заявила, що очікує від РФ пояснень через пересування її військ біля кордону з Україною. За словами глави МЗС, Жана-Іва Ле Дріана, Франція вважає важливим, щоб Російська Федерація пояснила, для чого ведуться пересування військ на кордоні з Україною. Це можна буде зробити, в тому числі через механізми ОБСЄ, наголосив міністр.

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.