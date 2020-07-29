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    США перегруповує війська у Європі

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    За потреби додаткові війська будуть направлені у Балтійський регіон та Польщу - США перегруповує війська у Європі
    За потреби додаткові війська будуть направлені у Балтійський регіон та Польщу
    Фото: 112.ua

    Частину військ передислокують на схід і в район Чорного моря для стримування Росії

    США виводять 12 тисяч військовослужбовців з території Німеччини. Частину з цих військ перекинуть в район Чорного моря для посилання стримування Росії. Про це розповів глава Пентагону Марк Еспер під час брифінгу. 

    До штатів повернуться близько 6 тисяч військових з контингенту, що виводиться з території ФРН. Більше 5 тисяч військових переправлять до Італії та Бельгії, а частину з них – у регіон Чорного моря. Переміщення військ відбувається задля посилення флангу та стримування Росії в регіоні. 

    Також очільник пентагону розповів, що за потреби додаткові війська будуть направлені у Балтійський регіон та Польщу. 

    Дональд Трамп аргументує рішення про переведення військ з Німеччини підтримкою Берліном будівництва газопроводу «Північний потік-2». 

    Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у червні, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу. 
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    Росія Польща США НАТО війна Дональд Трамп агресія військові президент
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