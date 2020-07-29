США перегруповує війська у Європі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За потреби додаткові війська будуть направлені у Балтійський регіон та Польщу Фото: 112.ua

Частину військ передислокують на схід і в район Чорного моря для стримування Росії

США виводять 12 тисяч військовослужбовців з території Німеччини. Частину з цих військ перекинуть в район Чорного моря для посилання стримування Росії. Про це розповів глава Пентагону Марк Еспер під час брифінгу.

До штатів повернуться близько 6 тисяч військових з контингенту, що виводиться з території ФРН. Більше 5 тисяч військових переправлять до Італії та Бельгії, а частину з них – у регіон Чорного моря. Переміщення військ відбувається задля посилення флангу та стримування Росії в регіоні.

Також очільник пентагону розповів, що за потреби додаткові війська будуть направлені у Балтійський регіон та Польщу.

Дональд Трамп аргументує рішення про переведення військ з Німеччини підтримкою Берліном будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у червні, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу.





Читайте також: Влада Німеччини просить США не виводити своїх військових