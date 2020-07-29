У Києві побачили, як Путін панічно боїться втратити окупований Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

« Особисто я чхати хотів на цей їхній закон і обіцяю вам, що ми повернемо ці території », – Андрій Сенченко фото ІА «Укрінформ»

Ексдепутат прокоментував плани росіян запровадити санкції за заклики і дії щодо відчуження територій

Законопроєкти про санкції за заклики і дії щодо відчуження територій, які ініційовані у Держдумі Росії, – це індикатор того, що Путін боїться не втримати окуповані території. Про це розповів в інтерв'ю екснардеп Андрій Сенченко, лідер «Сили права».

«Путін цим законом нікого не злякає, ані в нас, ані в Америці чи Європі. Цим законом він намагається продемонструвати росіянам, що він тримає ситуацію. Він лякає мешканців окупованих територій і російську опозицію», – коментує Сенченко.

За словами політика, такі закопроєкти сигналізують про те, що частина росіян розуміє потребу повернути Крим, інакше Росія втратить песпективи як держава.

«Ці закони не є якоюсь перешкодою для подальшого повернення Криму. Адже у них і так в конституції написано, що не існує механізмів виходу з Федерації. Якщо в них виникнуть віртуальні юридичні труднощі, ми порадимо не приймати рішення про вихід, а скасувати рішення про вхід», – розповідає Сенченко.

Нагадаємо, що 21 липня у другому читанні Державна Дума Росії ухвалила законопроєкт, що прирівнює заклики про відчуження територій Росії до екстремістської діяльності. Законопроекти внесли співголови робочої групи з підготовки поправок до Основного закону Російської Федерації депутат Павло Крашенінніков і сенатор Андрій Клішас. За публічні заклики в ЗМІ та інтернеті до відчуження територій загрожуватиме штраф:

для громадян – від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для посадових осіб – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для юридичних осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше стало відомо, що у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

Читайте також: Зеленському запропонували новий формат «Мінськ мінус» – без Російської Федерації