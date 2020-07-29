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    У світі

    У Києві побачили, як Путін панічно боїться втратити окупований Крим

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    <span lang="UK">&laquo;</span><span>Особисто я чхати хотів на цей їхній закон і обіцяю вам, що ми повернемо ці території</span><span lang="UK">&raquo;,&nbsp;<span>&ndash;&nbsp;<span>Андрій Сенченко</span></span></span> - У Києві побачили, як Путін панічно боїться втратити окупований Крим
    «Особисто я чхати хотів на цей їхній закон і обіцяю вам, що ми повернемо ці території», – Андрій Сенченко
    фото ІА «Укрінформ»

    Ексдепутат прокоментував плани росіян запровадити санкції за заклики і дії щодо відчуження територій

    Законопроєкти про санкції за заклики і дії щодо відчуження територій, які ініційовані у Держдумі Росії, – це індикатор того, що Путін боїться не втримати окуповані території. Про це розповів в інтерв'ю екснардеп Андрій Сенченко, лідер «Сили права».

    «Путін цим законом нікого не злякає, ані в нас, ані в Америці чи Європі. Цим законом він намагається продемонструвати росіянам, що він тримає ситуацію. Він лякає мешканців окупованих територій і російську опозицію», – коментує Сенченко. 

    За словами політика, такі закопроєкти сигналізують про те, що частина росіян розуміє потребу повернути Крим, інакше Росія втратить песпективи як держава. 

    «Ці закони не є якоюсь перешкодою для подальшого повернення Криму. Адже у них і так в конституції написано, що не існує механізмів виходу з Федерації. Якщо в них виникнуть віртуальні юридичні труднощі, ми порадимо не приймати рішення про вихід, а скасувати рішення про вхід», – розповідає Сенченко.  

    Нагадаємо, що 21 липня у другому читанні Державна Дума Росії ухвалила законопроєкт, що прирівнює заклики про відчуження територій Росії до екстремістської діяльності. Законопроекти внесли співголови робочої групи з підготовки поправок до Основного закону Російської Федерації депутат Павло Крашенінніков і сенатор Андрій Клішас. За публічні заклики в ЗМІ та інтернеті до відчуження територій загрожуватиме штраф:

    • для громадян – від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
    • для посадових осіб – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
    • для юридичних осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Раніше стало відомо, що у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

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    Детальніше читайте тут: Андрій Сенченко: Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас
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