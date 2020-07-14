США збільшили допомогу Україні на боротьбу з Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фінансування збільшено до майже $17,3 млн

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну у боротьбі з пандемією Covid-19 та її наслідками і збільшили фінансування на 1,8 млн доларів.

Про це повідомляє Посольство США в Україні.

«На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з Covid-19 для України, з 15,5 мільйонів доларів до майже 17,3 мільйона доларів», - йдеться в повідомленні.

У Посольстві зазначили, що нова порція фінансування майже на 1,8 мільйона доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом.

За допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню Covid-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

Копіювати код для вставки

Наразі кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у: Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1), Закарпатській (208,5) областях.