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    США збільшили допомогу Україні на боротьбу з Covid-19

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    США збільшили допомогу Україні на боротьбу з Covid-19

    Фінансування збільшено до майже $17,3 млн

    Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну у боротьбі з пандемією Covid-19 та її наслідками і збільшили фінансування на 1,8 млн доларів.

    Про це повідомляє Посольство США в Україні.  

    «На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з Covid-19 для України, з 15,5 мільйонів доларів до майже 17,3 мільйона доларів», - йдеться в повідомленні.

    У Посольстві зазначили, що нова порція фінансування майже на 1,8 мільйона доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом.

    За допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню Covid-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54771
    • Одужали
      27154
    • Хворіють
      26205
    • Померли
      1412

    Наразі кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у: Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1), Закарпатській (208,5) областях.

    США фінансування Україна епідемія коронавірус
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