США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ

Представники США закликали Туреччину й ОАЕ не ухилятися від санкцій

США повідомили Туреччині та Об'єднаним Арабським Еміратам, що їхні економічні та фінансові зв'язки з РФ заважають стримувати вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

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Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки, зустрівся з турецькими офіційними особами, щоб обговорити побоювання США щодо зростання експорту, до якого входять американські товари, пишуть у виданні.

За повідомленням Bloomberg, представники США закликали Туреччину перекрити потік товарів до Росії. Вони попередили своїх колег, що експортно-контрольовані товари на десятки мільйонів доларів, що надходять до Росії, можуть використовуватися оборонною промисловістю для розширення конфлікту.

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«З березня по жовтень минулого року десятки турецьких експортерів відправили в Росію товарів на суму близько 800 млн доларів, у тому числі 300 млн доларів устаткування та ще 80 млн доларів в електроніці», – зазначають експерти.

Таке ж попередження отримала і влада ОАЕ, з якою представники Мінфіну США зустрілися під час регіонального туру.

«ОАЕ підтримували зв’язки як з Україною, так і з Росією, оскільки війна розколює великі світові держави. Правитель країни Перської затоки їздив на зустріч з Путіним у жовтні на тлі загострення конфлікту», – уточнює Bloomberg.

Деякі із застережень Вашингтона призвели до бажаного результату. Усі п’ять турецьких банків, які брали участь у російській платіжній системі «Мир», вийшли з неї після попередження США 2022 року. Крім того, турецькі авіакомпанії працюють над припиненням обслуговування російських компаній.

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Нагадаємо, що США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів». Нові обмеження стосуються 8 керівників компанії.