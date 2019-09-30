США розширили санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під нові обмежувальні заходи Вашингтона потрапили три компанії, дві фізособи, а також частина майна олігарха Пригожина

Мінфін США розширив санкційний список проти Росії у зв'язку з втручанням в американські вибори.Відповідно до прес-релізу відомства, опублікованого в понеділок, 30 вересня, під санкції потрапили три літаки і яхта, що належать російському олігарху Євгену Пригожину.

«Мінфін ввів санкції щодо особистих літаків, яхти і підставних компаній Євгена Пригожина, російського фінансиста, який стоїть за Агентством інтернет-досліджень, через його спроби підірвати американський демократичний процес», - йдеться в документі.

«Пригожин задіяв низку підставних компаній, щоб у його приватній власності класу люкс опинилися три приватні літаки і яхта», - заявляють у Мінфіні США.

У відомстві також уточнили, що ці заходи вживаються у зв'язку зі спробами Агентства інтернет-досліджень за підтримки Пригожина втрутитися в проміжні вибори в США 2018 року.

У санкційні списки також внесено три компанії - Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited і Linburg Industries Ltd, а також дві фізичні особи - Кузьмін Денис і Нестеров Ігор.

Усі ці структури і особи включені в SDN List - так званий "чорний" санкційний список США (Specially Designated Nationals List).

Також у санкційні списки було включено судно St Vitamin, що має відношення до Beratex Group Limited. Крім цього, у списках опинилися три повітряних судна - M-SAAN (пов'язане з Autolex Transport Ltd), RA-02791 (пов'язане з Beratex Group Limited) і VP-CSP (пов'язане з Linburg Industries Ltd).