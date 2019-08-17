Польща зробила крок до скасування віз до США



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Програма візових виключень США охоплює 38 країн,

Польща і США підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки кордону та імміграції.

Про це заявило польське посольство у Вашингтоні, повідомляє «Європейська правда».

«Польща та США спільно зробили ще один крок до нашої спільної мети. Завдяки підписаній сьогодні угоді ми наближаємось до включення Польщі до програми безвізового режиму», – заявила посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер.

Програма візових виключень США охоплює 38 країн, зокрема 23 країни Європейського союзу. Сюди належать, наприклад, Чехія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія. Тільки Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія та Кіпр досі не відповідають умовам програми.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що справа скасування віз для поляків буде врегульована до кінця першого терміну правління президента Дональда Трампа, тобто до кінця наступного року.

Тим часом, Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн заради медичного туризму.

Нагадаємо, США посилять правила отримання віз і грінкарт.