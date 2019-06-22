США скликали екстрене засідання Радбезу ООН щодо Ірану



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Консультації з приводу «останніх подій навколо Ірану» відбудуться у понеділок, 24 червня

Вашингтон запросив проведення позачергового засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо Ірану.

Про це повідомляє DW з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Консультації з приводу «останніх подій навколо Ірану» відбудуться у понеділок, 24 червня, за закритими дверима.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.