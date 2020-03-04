США виділять Україні $38 млн на кіберзахист



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Фото: twitter.com/YehorBozhok

Україна і США узгодили подальші дії для зміцнення спільної кіберзахисту

Сполучені Штати виділять Україні $38 млн на кібербезпеку. Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter.

За словами Божка, Україна і США узгодили подальші дії для зміцнення спільної кіберзахисту.

При цьому заступник міністра закордонних справ додав, що пройшла «надихаюча зустріч» з представниками Державного департаменту США і за підсумками третього раунду кіберконсультацій був погоджений новий проект орієнтовною вартістю $38 млн.

Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду кібер-консультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної #кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту критичної інфраструктури #Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020





Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони України планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці з профільних державних структур, так і представники приватного сектору.



