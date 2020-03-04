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    США виділять Україні $38 млн на кіберзахист

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    США виділять Україні $38 млн на кіберзахист
    Фото: twitter.com/YehorBozhok

    Україна і США узгодили подальші дії для зміцнення спільної кіберзахисту

    Сполучені Штати виділять Україні $38 млн на кібербезпеку. Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter.

    За словами Божка, Україна і США узгодили подальші дії для зміцнення спільної кіберзахисту.

    При цьому заступник міністра закордонних справ додав, що пройшла «надихаюча зустріч» з представниками Державного департаменту США і за підсумками третього раунду кіберконсультацій був погоджений новий проект орієнтовною вартістю $38 млн.


    Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони України планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці з профільних державних структур, так і представники приватного сектору.


    США Україна кібербезпека
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