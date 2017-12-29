Теракт у Багдаді: кількість жертв збільшилася до 25

63 людини отримали поранення

Внаслідок подвійного теракту в центрі Багдада 15 січня загинули щонайменше 25 людей, ще 63 поранено. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Іраку, передає Reuters. [READ_MORE] Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ країни, теракт стався на Площі авіації, у торговому районі Багдада. Напад здійснили двоє чоловіків,