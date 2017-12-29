Теракт у Багдаді: кількість жертв збільшилася до 25
- Сьогодні, 10:38
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Фото: Reuters
Місце, де стався теракт
63 людини отримали поранення
Внаслідок подвійного теракту в центрі Багдада 15 січня загинули щонайменше 25 людей, ще 63 поранено. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Іраку, передає Reuters.
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Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ країни, теракт стався на Площі авіації, у торговому районі Багдада.
Напад здійснили двоє чоловіків, підірвавши жилети з вибухівкою.
Раніше повідомлялося, що внаслідок теракту в Багдаді загинуло щонайменше 16 осіб.