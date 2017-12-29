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    Теракт у Багдаді: кількість жертв збільшилася до 25

    63 людини отримали поранення
    Внаслідок подвійного теракту в центрі Багдада 15 січня загинули щонайменше 25 людей, ще 63 поранено. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Іраку, передає Reuters. [READ_MORE] Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ країни, теракт стався на Площі авіації, у торговому районі Багдада. Напад здійснили двоє чоловіків,
    • Сьогодні, 10:38
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    Місце, де стався теракт
    Фото: Reuters
    Місце, де стався теракт

    63 людини отримали поранення

    Внаслідок подвійного теракту в центрі Багдада 15 січня загинули щонайменше 25 людей, ще 63 поранено. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Іраку, передає Reuters.

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    Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ країни, теракт стався на Площі авіації, у торговому районі Багдада.

    Напад здійснили двоє чоловіків, підірвавши жилети з вибухівкою.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок теракту в Багдаді загинуло щонайменше 16 осіб.

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