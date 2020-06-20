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    У світі

    В Росії заявили, що знайшли спосіб добудувати «Північний потік-2»

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    &laquo;Академік Черський&raquo; зареєстрований на діючий в Росії фонд короткотерміновий інвестиційний Stif - В Росії заявили, що знайшли спосіб добудувати «Північний потік-2»
    «Академік Черський» зареєстрований на діючий в Росії фонд короткотерміновий інвестиційний Stif

    «Північний потік-2» передбачається ввести в експлуатацію в кінці цього або на початку наступного року

    У Росії знайшли спосіб добудувати «Північний потік-2»: судно «Академік Черський», яке належало «Газпрому», здатне закінчити будівництво газопроводу. Тепер «Академік Черський» зареєстрований на діючий в Росії фонд короткотерміновий інвестиційний Stif. Про це пише Die Welt.

    Це дозволить держкорпорації добудувати газопровід до кінця, не потрапивши під дію санкцій. Відзначається, що «Північний потік-2» практично завершений.

    Раніше стало відомо, що компанія Nord Stream-2 AG, оператор будівництва газопроводу «Північний потік-2», змінила керівництво. Директором проекту замість Хенніга Коте призначений Марко Казіраті.

    На даний час «Північний потік-2» передбачається ввести в експлуатацію в кінці цього або на початку наступного року. Добудувати залишилося менше 10 відсотків магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми і санкції.

    Основною є позиція США, чиї санкції вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України вітає принципову позицію американських партнерів щодо санкцій проти «Північного потоку-2», зокрема представлений 5 червня у Конгресі США двопартійний законопроект щодо розширення санкцій проти «Північного потоку-2».

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