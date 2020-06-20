В Росії заявили, що знайшли спосіб добудувати «Північний потік-2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Академік Черський» зареєстрований на діючий в Росії фонд короткотерміновий інвестиційний Stif

«Північний потік-2» передбачається ввести в експлуатацію в кінці цього або на початку наступного року

У Росії знайшли спосіб добудувати «Північний потік-2»: судно «Академік Черський», яке належало «Газпрому», здатне закінчити будівництво газопроводу. Тепер «Академік Черський» зареєстрований на діючий в Росії фонд короткотерміновий інвестиційний Stif. Про це пише Die Welt.

Це дозволить держкорпорації добудувати газопровід до кінця, не потрапивши під дію санкцій. Відзначається, що «Північний потік-2» практично завершений.

Раніше стало відомо, що компанія Nord Stream-2 AG, оператор будівництва газопроводу «Північний потік-2», змінила керівництво. Директором проекту замість Хенніга Коте призначений Марко Казіраті.

На даний час «Північний потік-2» передбачається ввести в експлуатацію в кінці цього або на початку наступного року. Добудувати залишилося менше 10 відсотків магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми і санкції.

Основною є позиція США, чиї санкції вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України вітає принципову позицію американських партнерів щодо санкцій проти «Північного потоку-2», зокрема представлений 5 червня у Конгресі США двопартійний законопроект щодо розширення санкцій проти «Північного потоку-2».

Читайте також: