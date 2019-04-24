США вважають указ Путіна про паспорти абсурдним



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«Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна», - заявили у посольстві США в Україні

У посольстві США в Україні підтвердили рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Вашингтон засуджує указ президента РФ Володимира Путіна щодо надання російського громадянства за спрощеною процедурою жителям окупованих територій на Донбасі.

Про це говориться у заяві посольства США в Україні, оприлюдненій у Twitter 24 квітня.

«Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - заявили у посольстві США в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.