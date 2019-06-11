США закликали Росію припинити переслідування кримських татар
Цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб
Посольство США в Україні закликає російську владу в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.
Про це йдеться у заяві посольства у Facebook.
У дипломатичному відомстві зазначили, що цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб.
«Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись», - заявили в посольстві.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.
Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.