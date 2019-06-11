США закликали Росію припинити переслідування кримських татар



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«Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись», - заявили у США

Цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб

Посольство США в Україні закликає російську владу в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

Про це йдеться у заяві посольства у Facebook.

У дипломатичному відомстві зазначили, що цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб.

«Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись», - заявили в посольстві.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.

Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.