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    США закликали Росію припинити переслідування кримських татар

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    &laquo;Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись&raquo;, - заявили у США - США закликали Росію припинити переслідування кримських татар
    «Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись», - заявили у США

    Цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб

    Посольство США в Україні закликає російську владу в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

    Про це йдеться у заяві посольства у Facebook.

    У дипломатичному відомстві зазначили, що цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб.

    «Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись», - заявили в посольстві.

    Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.

    Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.

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