США залишать кілька сотень спецпризначенців у Сирії - ЗМІ



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Військовий контингент США у Сирії не перевищить 200 осіб після виведення основної групи військ

Зазначається, що 200 спецназівців необхідні для точкового придушення груп терористів ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп роздумує над новою пропозицією Пентагону щодо збереження невеликого контингенту американських військ у східній Сирії.

Про це повідомляє The New York Times.

«Президент Трамп схиляється на користь нового плану Пентагону щодо збереження невеликого контингенту американських військ у східній Сирії, що нараховує близько 200 осіб», - йдеться в повідомленні.

Таким чином американські солдати продовжать боротьбу з «Ісламською державою» і допоможуть курдам зберегти контроль над нафтовими родовищами в регіоні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам. Після чого Туреччина 9 жовтня почала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче зробити так звану зону безпеки.

Напередодні Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що майже 1000 американських військовослужбовців, які виходять з північної Сирії, передислокуються в північний Ірак для продовження військової кампанії проти бойовиків ИГИЛ.