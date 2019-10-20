США перекидають війська із Сирії до Іраку



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Колона військ США

Близько тисячі американських військових допомагатимуть Іраку

Американські військові передислоковуються із Сирії до Іраку, де допомагатимуть місцевій армії протидіяти відродженню «Ісламської держави».

Про це повідомив міністр оборони США Марк Еспер, пише BBC.

За словами глави Пентагону, близько тисячі військових допомагатимуть Іраку, їх передислокують у західну частину країни упродовж декількох днів.

Зазначимо, що раніше президент Дональд Трамп казав, що американські солдати повернуться додому.

Нагадаємо, у неділю держсекретар США Майкл Помпео заявив, що перемир’я на півночі Сирії здебільшого дотримується, і очікує відведення курдських сил.

Як відомо, Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з «безпечної зони». Зокрема, всі дії в рамках операції «Джерело світу» будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.