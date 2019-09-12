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    США запевнили Зеленського у підтримці на шляху до досягнення миру в Україні

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    Зеленський зустрічає звільнених політв'язнів 7 вересня - США запевнили Зеленського у підтримці на шляху до досягнення миру в Україні
    Зеленський зустрічає звільнених політв'язнів 7 вересня
    Фото: president.gov.ua

    Росію закликають виконати мінські угоди

    У посольстві США в Україні запевнили президента Володимири Зеленського у підтримці досягнення дипломатичного встановленням миру на окупованих територіях Донбасу.

    Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

    Дипломати, зокрема, закликали Росію виконати всі свої зобов'язання в рамках мінських угод.

    «Запевняємо в нашій підтримці зусиль і прагнення президента Зеленського щодо досягнення дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України», - говориться в повідомленні.

    Т️акож у посольстві відзначають, що для США «велика честь мати можливість підтримувати Україну, в той час як вона вітає вдома 35 українців, звільнених з несправедливого російського ув'язнення».

    «Команда американських експертів співпрацює та надає допомогу українській владі, яка докладає зусиль для забезпечення ефективної реінтеграції нещодавно звільнених українців», - повідомили дипломати у своїй заяві.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    США Мінські угоди Володимир Зеленський Facebook президент
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