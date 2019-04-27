США запровадили санкції проти глави МЗС Венесуели



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Міністерство фінансів США

Очільник МЗС та венесуельський суддя потрапили в чорний список за їхню роль в корумпованому уряді президента Ніколаса Мадуро

Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку главу міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса і венесуельську суддю Керол Паділью.

Про це йдеться у повідомленні мінфіну США.

Відзначається, що вчиновники внесені в чорний список за їхню роль в корумпованому уряді президента Ніколаса Мадуро.

«Сполучені Штати не стоятимуть осторонь і не спостерігатимуть, як незаконний режим Мадуро позбавляє венесуельський народ його багатства, людяності і права на демократію», - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Згідно з умовами режиму санкції, громадянам Сполучених Штатів заборонено вести бізнес з ними, а їхні активи у країні заморожуються.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро користується послугами російської корпорації «Роснефть» для того, щоб обходити санкції США щодо нафтової промисловості країни.

До слова, 17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.