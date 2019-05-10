США збільшують митну ставку на китайські товари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пекін обіцяє прийняти контрзаходи у відповідь хоча і не уточняє про що саме йде мова

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення про збільшення ставки мита із 10% до 25% на китайські товари вартістю в 200 млрд. доларів. Про це пише американське видання The New York Times.

Окрім того, глава Білого Дому заговорив про встановлення мит на всі китайські товари, які імпортуються США. Як наслідок під ризиком знаходяться китайські товари на суму ще на 325 млрд. доларів. Відповідне рішення стало результатом спроби КНР переглянути умови попередньо погодженої угоди щодо вирішення двосторонніх протиріч в сфері торгівлі.

Переговори між делегаціями КНР і США у Вашингтоні в четвер не дали результатів. Як наслідок, на сьогодні відкритим є питання, чи сторони продовжать заплановані на п’ятницю переговори в умовах американського рішення щодо збільшення митної ставки.

Міністерство торгівлі КНР у відповідь на рішення Вашингтону заявило, що воно змушене буде із жалем прийняти заходи у відповідь. Проте, Пекін не повідомив поки що про які, власне, заходи іде мова. Китайське міністерство торгівлі висловило сподівання, що сторонам вдасться вирішити протиріччя на основі компромісу.

Напередодні було опубліковано дослідження Bloomberg, в якому йдеться, що ринок облігацій КНР у 2019 році може зіткнутися з найбільшим дефолтом у своїй історію.

Раніше повідомлялося, що Пекін вирішив зайняти більш жорстку позицію в консультаціях з Вашингтоном з торговельних питань, оскільки вважав, що США можуть пом'якшити свої вимоги.