Bloomberg: Китай може зіткнутися з найбільшим в історії дефолтом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За січень-квітень цього року китайські компанії вже оголосили дефолт за внутрішніми облігаціями на 39,2 млрд юанів ($5,8 млрд)

Ринок облігацій КНР у 2019 році може зіткнутися з найбільшим дефолтом у своїй історіїю

Про це йдеться у дослідженні Bloomberg, опублікованому 8 травня.

Згідно з даними агентства, за січень-квітень цього року китайські компанії вже оголосили дефолт за внутрішніми облігаціями на 39,2 млрд юанів ($5,8 млрд) – це приблизно в 3,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Темпи розвитку цього процесу зараз втричі вищі, ніж у 2016 році, коли ризики дефолту були сконцентровані в першій половині року, зазначає агентство.

Причинами аналітики називають посилення контролю над банками і тиск на них із метою надання кредитів малому і середньому бізнесу. Боротьба з так званим тіньовим банкінгом призвела до того, що компанії недоотримують фінансування, пише агентство.

«Короткі терміни погашення облігацій означають, що компанії часто мають рефінансувати свої зобов'язання», – говорять аналітики з Moody's Investors Service. Банки кредитують такі компанії неохоче, тому в основному вони покладаються на «тіньові банки», кількість яких стрімко скорочується, пояснюють фахівці.

Раніше повідомлялося, що Пекін вирішив зайняти більш жорстку позицію в консультаціях з Вашингтоном з торговельних питань, оскільки вважав, що США можуть пом'якшити свої вимоги.