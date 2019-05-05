Гуайдо визнав, що спроба повалення Мадуро зазнала невдачі



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Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Гуайдо розраховував на складання президентських повноважень Мадуро, після чого військові масово перейшли б на бік опозиції

Лідер опозиції і спікер Національних зборів Венесуели Хуан Гуайдо в інтерв’ю газеті The Washington Post заявив, що спроба повалення чинного президента країни Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. За його словами, причиною тому послужила недостатня підтримка з боку венесуельських військових.

Венесуельський опозиціонер зазначив, що він розраховував на складання президентських повноважень Мадуро, після чого військові масово перейшли б на бік опозиції. Однак цього не сталося, в зв’язку з чим політик визнав, що він і його прихильники прорахувалися в цьому питанні.

«Можливо, причина в тому, що нам до сих пір потрібно більше солдатів для підтримки для того, щоб захистити конституцію», - сказав Гуайдо.

При цьому він дав зрозуміти, що погодився б на іноземну інтервенцію до Венесуели з боку США, якщо така пропозиція надійшла б.

«Дякуємо за такий варіант, ми оцінимо цю пропозицію і, можливо, розглянемо її в парламенті, щоб вирішити цю кризу. Якщо це буде необхідно, можливо, ми схвалимо її», - сказав опозиціонер, відповідаючи на питання про те, що б він відповів помічникові президента США з національної безпеки Джону Болтону у відповідь на пропозицію про військове втручання з боку Вашингтона.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, станом на 2 травня загинули щонайменше чотири людини.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

Джерело: УНН