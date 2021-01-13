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    Стала відома найпопулярніша книга України у 2020 році

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    Тираж книги двічі додруковували і вона була продана в кількості понад 70 тисяч примірникі - Стала відома найпопулярніша книга України у 2020 році
    Тираж книги двічі додруковували і вона була продана в кількості понад 70 тисяч примірникі
    Фото з відкритих джерел

    Найпопулярнішою книгою України минулого року стала «Справа Василя Стуса»

    Середні наклади українських книжок у 2020 році скоротилися, проте підсумкові дані продажів окремих видань навіть перевищили показники 2019 року. Про це йдеться на сайті «Читомо».

    Зазначається, що найпопулярнішою книгою України минулого року стала «Справа Василя Стуса».

    «Тираж книги двічі додруковували і вона була продана в кількості понад 70 тисяч примірників», ─ йдеться у повідомленні.

    Також великі наклади у 2020 році мали:

    • дитяче видання «Банда Піратів» – 45 тисяч,
    • «Піноккіо» – 30 тисяч.

    Також у топах продажів, за даними видавців:

    • «Буквар Читайлик» – 22,7 тис. проданих екземплярів, 
    • «Місто дівчат» – 20 тис.,
    • «Інститут» Кінга – 14,5 тис.,
    • «Купи собі той довбаний букет» – 10,8 тис.

    Видавці сподіваються, що у 2021-му динаміка триватиме і цей рік матиме ще вищі показники.

    Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.

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    Теги: книги дитяча книга
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