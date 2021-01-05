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    Суспільство

    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив списки претендентів на перемогу

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    Всеукраїнський рейтинг &laquo;Книжка року&raquo; є наймасштабнішим в Україні та оцінює книжки, видані протягом літературно-книжкового сезону - Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив списки претендентів на перемогу
    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» є наймасштабнішим в Україні та оцінює книжки, видані протягом літературно-книжкового сезону

    Щоб сформувати короткі списки, експерти оцінили близько 1000 книжок

    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив Короткі списки у 7 номінаціях, в яких традиційно, вже 22 роки, оцінюється весь вартий уваги книжковий асортимент. Церемонія нагородження лавреатів відбудеться на початку лютого.

    Нагадаємо, що минулого року лавреатами стали такі резонансні книжки як роман Марії Матіос «Букова земля» (номінація «Красне письменство»), упорядкована Вахтангом Кіпіані збірка документів «Справа Василя Стуса» («Хрестоматія»), журналістське розслідування Андрія Яніцького «Приватна історія. Злет і падіння найбільшого приватного банку України» («Обрії») тощо. Ґран-прі отримала книжка Василя Косіва «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989» (видавництво «Родовід»).

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    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив списки претендентів на перемогу
    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив списки претендентів на перемогу
    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив списки претендентів на перемогу
    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив списки претендентів на перемогу
    Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив списки претендентів на перемогу

    Щоб сформувати короткі списки, експерти оцінили близько 1000 книжок. Повні списки кожної з номінацій формуються на підставі асортименту книгарень та інформації видавничих сайтів. Далі експерти оцінюють книжки за актуальністю теми, якістю тексту й перекладу, професійністю видавничої підготовки, художньо-поліграфічного оформлення. У кожній з номінацій працюють від 10 до 25 експертів, фахівців у своєму напрямку. В сезоні ’2020 працювали 98 експертів.

    Нагадаємо, що Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» заснований Костянтином Родиком та Галиною Родіною 1999 року. Він є наймасштабнішим в Україні та оцінює книжки, видані протягом літературно-книжкового сезону. Від української сучасної літератури, перекладів класики до дитячої літератури та мистецьких видань. Словом – усе, крім шкільних підручників.

    Ознайомитися з повним переліком книжок, які увійшли до Коротких списків можна тут: knyzhkaroku.online.

    Теги: книги література дитяча книга
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