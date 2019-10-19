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    Стала відома вартість фуршету під час пресмарафону Зеленського

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    Пресмарафон президента України&nbsp; - Стала відома вартість фуршету під час пресмарафону Зеленського
    Пресмарафон президента України 
    Фото: Главком

    В Державне управління справами надійшли документи на оплату послуг ресторанного обслуговування на суму 174,396 тис. гривень

    Вартість ресторанного обслуговування під час проведення пресмарафону президентом України Володимиром Зеленським у будівлі Kyiv Food Market склала понад 170 тисяч гривень.

    Про це в п'ятницю, 18 жовтня, повідомляє «Унн» з посиланням на відповідь із секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами.

    «Станом на 17 жовтня 2019 року в Державне управління справами надійшли документи на оплату послуг ресторанного обслуговування заходу за участю Президента України з представниками засобів масової інформації на базі Kyiv Food Market (Київ, вул. Московська, 8) на суму 174,396 тис. гривень», - йдеться у відповіді на запит.

    Також повідомляється, що документи на оплату інших послуг з проведення пресмарафону Зеленського на сьогодні не надходили.

    Як відомо, пресмарафон президента України Володимира Зеленського тривав 14 годин.

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