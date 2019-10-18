Податкові ініціативи влади призведуть до невдоволення людей і зниження рейтингів Зеленського – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти заявляють, якщо все піде за сценарієм, який пропонують у Зеленського, то існує ймовірність згортання ділової активності в економіці у цілому

Рівень довіри до Володимира Зеленського знизився вперше з моменту його обрання з 73% аж до 66% - КМІС

Ініціативи влади у податковій політиці призведуть до негативних наслідків.

На думку експертів, багато хто припинить свій бізнес в Україні. І в перспективі це вплине на рейтинги президента України Володимира Зеленського.

Днями Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив рейтинги довіри до представників української влади. Виявилося, що рівень довіри до голови держави Володимира Зеленського знизився вперше з моменту його обрання – з 73% аж до 66%. Але це може бути лише початком негативної тенденції.

За словами економічного експерта Тараса Загороднього, через непередбачуваність податкової політики, зокрема, можливе підвищення ренти на видобуток руди або закон про ФОПи в Україні закриваються інвестиційні програми.

Як розповів фахівець, законопроєкт №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві», що передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди, шкідливий тим, що не враховує світову кон’юнктуру.

«Ціни на руду піднімаються і падають, а документом не передбачено компенсуючого коефіцієнту. Податкова політика повинна кудись іти. Якщо, приміром, підвищують мито на експорт руди, то знижують на переробку металургійної продукції. А в законопроєкті №1210 нічого такого немає. До того ж, впровадження податків не передбачає перехідного періоду. Їх хочуть ввести одразу з 2020 року. А так бізнес не працює», – наголошує Загородній.

На думку експерта, тому цей законопроєкт можуть і не ухвалити, оскільки він торкнеться і Кривого Рогу, де виходили на протести працівники «АрселорМітал» і гірничо-збагачувальних комбінатів, які експортують руду. А з ухваленим законом про ФОП, на переконання експерта, взагалі катастрофа.

«Давня історія – коли великі мережі хотіли «вжарити» ФОП, щоб вони їм не плуталися під ногами. І через цей закон люди відчувають несправедливість. Це, як стригти свиню. Шерсті мало, а вереску буде багато. Ще й роботу таксистів хочуть регламентувати. Якщо такий закон ухвалять, то це може призвести до нового автомайдану. І це впливатиме на рейтинги Зеленського», – вважає Загородній.

З ним погоджується економічний експерт Дмитро Марунич, який зазначає: очевидно, що пропоновані зміни до податкового кодексу та інших законів від представників команди Зеленського – волюнтаристські. Те, що пропонують автори закону №1210 не відповідає чинному Податковому кодексу.

«Якщо все піде за таким жорстким сценарієм, який зараз пропонують у Зеленського, то існує ймовірність згортання ділової активності в окремих сегментах народного господарства і економіки в цілому. ФОПи вже не задоволені. Поки не можна прогнозувати нові майдани. Але, на жаль, передумови для невдоволення людей є», – підкреслює Марунич.

Втім, зауважують експерти, поки складно говорити, чи будуть реалізовані ці ініціативи влади.

Автор змін – голова комітету Верховної Ради з питань фінансівої, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вже визнав, що документ сирий, вимагає доопрацювання і концептуальних змін.