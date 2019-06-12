Вилив хімікатів у Рось: на Київщині не рекомендують вилов риби до 21 червня



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У басейні річки Рось буде проводитися постійний моніторинг водних ресурсів

Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняла рішення обмежити вилов риби у річці Рось до 21 червня.

Як повідомляє «Моя Київщина», слідкувати за виконанням обмеження повинні Управління державного рибного господарства в Києві та Київській області, Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра та Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось.

Також чиновники вирішили проводити постійний моніторинг водних ресурсів у басейні річки Рось, обмежити забір води з водоймищ та провести з населенням роз’яснювальну роботу.

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

За інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

У поліції не виключають, що автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, могли умисно підпалити.

Державним підприємством «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» був проведений аналіз проб води з річки Рось. Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808: 2007 «Джерела централізованого питного водопостачання», і екологічних нормативів якості не було виявлено.