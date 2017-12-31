Стали відомі регіони, в яких українці отримують найвищі зарплати

У листопаді минулого року середня заробітна плата у Донецькій області сягала 8217 грн

У листопаді 2017 року найбільшу середню заробітну плату отримували жителі Донецької області та міста Київ. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Згідно з інформацією відомства, у листопаді минулого року середня заробітна плата у Донецькій області сягала 8217 грн, а у Києві – 11 643 грн. Слідом за ними йдуть: Київська



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У листопаді минулого року середня заробітна плата у Донецькій області сягала 8217 грн

У листопаді 2017 року найбільшу середню заробітну плату отримували жителі Донецької області та міста Київ. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Згідно з інформацією відомства, у листопаді минулого року середня заробітна плата у Донецькій області сягала 8217 грн, а у Києві – 11 643 грн.

Слідом за ними йдуть: Київська – 7541 грн, Дніпропетровська – 7424 грн та Запорізька області – 7326 грн.

Водночас найменші зарплати, за підсумками листопада 2017 року, отримували працівники у Тернопільській – 5956 грн та Чернігівській областях – 5898 грн.

Середня заробітна плата по Україні у листопаді минулого року становила 7479 грн, збільшившись на 1471 грн з 6008 грн у січні 2017 року.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата та мінімальний посадовий оклад.

Джерело: УНН