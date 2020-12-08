Тимошенко стала бабусею утретє

У 2016 році дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила дівчинку, а її хрещеною стала сама бабуся

Дочка Юлії Тимошенко народила хлопчика

Донька лідерки «Батькивщини» Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину.

Про це повідомила секретарка фракції ВО «Батьківщина» в Київраді Тетяна Меліхова.

Отже, таким чином Юлія Тимошенко утретє стала бабусею.

Її донька народила третю дитину – сина. У Євгенії Тимошенко уже є 4-річна донька і 1-річний син.

Главком у серпні 2019 року повідомляв, що Тимошенко вдруге стала бабусею.

Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.

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