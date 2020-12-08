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    Тимошенко стала бабусею утретє

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    У 2016 році дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила дівчинку, а її хрещеною стала сама бабуся - Тимошенко стала бабусею утретє
    У 2016 році дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила дівчинку, а її хрещеною стала сама бабуся

    Дочка Юлії Тимошенко народила хлопчика

    Донька лідерки «Батькивщини» Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину. 

    Про це повідомила секретарка фракції ВО «Батьківщина» в Київраді Тетяна Меліхова.

    Отже, таким чином Юлія Тимошенко утретє стала бабусею.

    Її донька народила третю дитину – сина. У Євгенії Тимошенко уже є 4-річна донька і 1-річний син.

    Главком у серпні 2019 року повідомляв, що Тимошенко вдруге стала бабусею

    Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина діти сім'я
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