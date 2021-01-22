Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних

Причетність затриманих до роботи будинку для літніх людей підтверджується низкою факторів, заявили у прокуратурі

Серед затриманих – власник та орендар будинку, де сталася пожежа та адміністратор вказаного закладу

Харківська обласна прокуратура повідомила про затримання поліцією трьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в будинку для літніх людей у Харкові, де загинуло 15 людей.

«Серед затриманих – особа, якій належить будинок, де сталася пожежа, орендар цього будинку та адміністратор вказаного закладу. На теперішній час встановлюється місцезнаходження інших осіб причетних до роботи будинку для літніх людей», – йдеться у повідомленні від 22 січня.

Зазначається, що причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами.

На теперішній час за місцем мешкання затриманих та інших осіб, що причетні до роботи вказаної установи проводяться невідкладні слідчі дії.

«Досудове розслідування триває, виконуються першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення», – резюмували у прокуратурі.

Як відомо, «пансіоната» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу.

Поліція Харківщини встановила власників будинку та проводить слідчі дії.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.