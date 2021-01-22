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    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних

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    Причетність затриманих до роботи будинку для літніх людей підтверджується низкою факторів, заявили у прокуратурі - Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних
    Причетність затриманих до роботи будинку для літніх людей підтверджується низкою факторів, заявили у прокуратурі
    Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

    Серед затриманих – власник та орендар будинку, де сталася пожежа та адміністратор вказаного закладу

    Харківська обласна прокуратура повідомила про затримання поліцією трьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в будинку для літніх людей у Харкові, де загинуло 15 людей.

    «Серед затриманих – особа, якій належить будинок, де сталася пожежа, орендар цього будинку та адміністратор вказаного закладу. На теперішній час встановлюється місцезнаходження інших осіб причетних до роботи будинку для літніх людей», – йдеться у повідомленні від 22 січня.

    Зазначається, що причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами.

    На теперішній час за місцем мешкання затриманих та інших осіб, що причетні до роботи вказаної установи проводяться невідкладні слідчі дії.

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    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних
    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних
    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних
    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних
    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних
    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних
    Смертельна пожежа у Харкові: силовики затримали трьох підозрюваних

    «Досудове розслідування триває, виконуються першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення», – резюмували у прокуратурі.

    Як відомо, «пансіоната» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

    21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідованоНа місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

    Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

    Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу. 

    Поліція Харківщини встановила власників будинку та проводить слідчі дії. 

    Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня

    Теги: Харків Національна поліція України пожежа прокуратура арешт смерть розслідування будинок
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