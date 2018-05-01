Стало відомо громадянство нападників на нардепа Найєма

У одного з нападників – українське громадянство

Серед учасників інциденту, під час якого в Києва було побито українського нардепа Мустафу Найєма, були двоє громадян Росії та один громадянин України. Про це повідомляє ТСН. Зазначимо, раніше стало відомо, що нападниками на Мустафу Найєма виявилися молоді чеченці. За інформацією видання, в одного з учасників конфлікту є посвідчення



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У одного з нападників – українське громадянство

Серед учасників інциденту, під час якого в Києва було побито українського нардепа Мустафу Найєма, були двоє громадян Росії та один громадянин України. Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, раніше стало відомо, що нападниками на Мустафу Найєма виявилися молоді чеченці.

За інформацією видання, в одного з учасників конфлікту є посвідчення водія, видане Головним управлінням по забезпеченню безпеки дорожнього руху Москви.

Як повідомляв «Главком», вчора в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.