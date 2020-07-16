Стало відомо ім’я депутата, який замовив вбивство заступника мера Черкас



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Депутат Черкаської міської ради Максим Шадловський

Депутат міської ради Черкас Воронов повідомив, що його колега-депутат Шадловський мав конфлікт з Ботнаром

Правоохоронці попередили замовне вбивство заступника міського голови Черкас 33-річного Юрія Ботнара. Посадовець – живий.

Як вже заявили правоохоронці, його замовив депутат міської ради. За словами директора департаменту освіти Сергія Воронова, ідеться про депутата міськради Максима Шадловського.

«Нині у департаменті освіти та гуманітарної політики відбувається огляд робочого місця працівника та депутата Черкаської міської ради – Шадловського Максима Володимировича», – написав Воронов у Facebook.

«Слідством встановлено, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас. Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток», - додав Воронов.

Згодом Ботнар повідомив у Facebook, що він «живий і здоровий», а деталі резонансної історії пообіцяв розповісти на брифінгу 20 липня.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах зник безвісти 33-річний Юрій Ботнар. Він – заступник міського голови Анатолія Бондаренка. Увечері 15 липня пішов на зустріч і з того часу не виходив на зв'язок. А сьогодні вранці не з'явився на роботу. Таку інформацію 16 липня вдень повідомив Анатолій Бондаренко і додав, що його заступника розшукує поліція.