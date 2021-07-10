  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Протягом доби на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Протягом доби на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню

    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Один український захисник загинув, троє постраждали

    За добу 9 липня в районі ООС внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям, ще один отримав поранення, двоє – бойове травмування.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісне з життям».

    «Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний».

    Загалом протягом доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

    Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

    Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.

    У районі Троїцького збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.

    Неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

    А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

    В районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

    Станом на 7 годину ранку 10 липня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

    Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

    Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Біля Водяного, що на Приазов’ї, – з артилерійських систем калібру 122-мм.

    Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

    У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає.

    Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Протягом доби на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню