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Глава Московської церкви в Україні замінив митрополита з Ізюма, який утік до РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Глава Московської церкви в Україні замінив митрополита з Ізюма, який утік до РФ
Митрополит Єлисей благословляв на «добрі справи» колаборанта Віталія Ганчева
скріншот із відео

Митрополита Ізюмського та Куп'янського Єлисея офіційно не відсторонили, а лише призначили тимчасовим духовним керівником по Ізюму єпископа з сусідньої єпархії

Очільник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Ізюмської єпархії митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія замість ізюмського єпископа Єлисея, котрий після деокупації міста втік до російського Бєлгорода. Про це йдеться в указі митрополита Київського і всієї Русі від 28 вересня.

При цьому митрополита Ізюмського та Куп'янського Єлисея офіційно не відсторонили, просто призначили тимчасовим духовним керівником по Ізюму єпископа з сусідньої єпархії.

Глава Московської церкви в Україні замінив митрополита з Ізюма, який утік до РФ фото 1

Священник УПЦ Андрій Пінчук, який відомий тим, що закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал, у своєму Facebook оприлюднив відео нещодавньої зустрічі ізюмського митрополита-втікача Єлисея з тим самим колаборантом Ганчевим вже на території Бєлгородської області у селищі Прохоровка. Вони, за словами священника, обговорювали питання допомоги тим, хто «зміг врятуватися від київського режиму».

При цьому Андрій Пінчук має намір подати колективний позов у церковний суд ПЦУ з тим, щоб позбавити Єлисея сану. Та закликав усіх, хто має свідчення проти ізюмського єпископа, повідомити їх йому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що митрополит Ізюмський та Куп'янський Московської церкви Єлисей Іванов втік до Росії після деокупації Харківської області. Перебуваючи в РФ, священнослужитель продовжує робити публічні заяви на підтримку країни-агресора та патріарха Кирила. Так, у своєму останньому зверненні, опублікованому на сайті Ізюмської єпархії, Єлисей заявив, що «щиро віруюча людина не повинна боятися смерті».

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Теги: церква Російська православна церква в Україні православна церква Митрополит Онуфрій Ізюм

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