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Скандальний митрополит Павло підтвердив, що виїхав з України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Скандальний митрополит Павло підтвердив, що виїхав з України
Одіозного митрополита Павла звинуватили у вивезенні ікон
фото з відкритих джерел

Отець Павло каже, що ввозив ікони, а не вивозив

Настоятель Києво-Печерської Лаври Петро Лєбєдь, відомий як митрополит Павло, розповів, що поїхав до Молдови на діагностику. Про це митрополит роз-повів у своєму відеозверненні.

Напередодні, 1 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Попередньо повідомлялося, що єпископа затримали при незаконній спробі вивезти з України церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав.

Лебідь каже, що його дійсно зупиняли на кордоні і перевірка тривала шість годин. Це, мовляв, сталося через скаргу, яка надійшла правоохоронцям. Він зазначив, що віз три куплені ікони, які не становлять історичної цінності.

«Нас тримали на кордоні 6 годин, на митному контролі. Коли нас завели в якийсь гараж, кожний відкрив свої чемодани. Я зробив це з радістю, тому що я ввожу в Україну, в Лавру, але нічого ніколи не вивозив з України… Довго нас мурижили, поки все перевірили. Везли ми куплені ікони, три, які не мали ніякої історичної цінності – вони просто куплені у церковній лавці. І потім попросили, СБУ чи хто там, зафотографувати ці ікони», – заявив настоятель Києво-Печерської Лаври.

При цьому митрополит додав, що метою його виїзду з України була діагностика стану здоров'я, з яким у нього виникли проблеми. Після перевірок його таки пропустили.

 За словами настоятеля Лаври, ситуація завершилася мирно, і він подарував правоохоронцям, які його перевіряли, шоколадки і календарики.

До слова, напередодні у Чернівецькій області приблизно тисяча вірян пройшлася хресною ходою до монастиря Московської церкви в селі Бояни. 

Нагадаємо, 22 серпня на Хмельниччині відбувалася масштабна хресна хода до Почаївської лаври, яка належить до УПЦ МП. Паломники планували зайти на територію Волочиської територіальної громади, однак мешканці Волочиська прийняли рішення заборонити проходити учасникам події містом.

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Теги: церква майно гараж відео

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