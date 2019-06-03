Стало відомо, коли оголосять вироки п'ятьом нападникам на Гандзюк



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Всі пя'теро обвинувачуваних уклали угоди про визнання винуватості

П'ятьом нападникам на херсонську активістку Катерину Гандздюк оголосять вироки 6 червня.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення вироку до 14 години 00 хвилин 6 червня 2019 року», - оголосила головуюча суддя Олена Чорна.

Всі пя'теро обвинувачуваних: Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін - уклали угоди про визнання винуватості.

Крім них, у засіданні брали участь двоє прокурорів, потерпілий - батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, адвокати обвинувачуваних, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Раніше організатор нападу на Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством, погодившись на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно зі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство Гандзюк. Обвинуваченими в умисному тяжкому нанесенні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов.